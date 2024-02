Blue Beetle tornerà nel DC Universe dopo il flop! 'Lo vedremo presto'

Blue Beetle si è rivelato un grande flop ma ciononostante potremo rivedere il personaggio nel prossimo DC Universe creato da James Gunn e Peter Safran. A parlarne è stato il protagonista del film, Xolo Maridueña, in una recente intervista rilasciata a Screenrant, nella quale parla del futuro del suo personaggio.

"So che vedremo Blue Beetle di nuovo, che sia in un Blue Beetle 2 o altrove. È stato davvero fantastico lavorare al fianco di James e Peter, che ci hanno gentilmente inserito nel loro nuovo universo anche se non faceva parte di ciò che avevano ideato. È un onore" dichiara Xolo Maridueña durante gli ultimi Saturn Award "In che direzione andrà Blue Beetle nel futuro? Non lo so. Ma posso affermare con sicurezza che lo vedremo presto".



James Gunn ha confermato che Blue Beetle farà parte del DC Universe e lo stesso regista del primo film, Ángel Manuel Soto ha dichiarato che il suo film ha posto le basi del personaggio per il pubblico cinematografico:"È molto rassicurante sapere che non si tratta soltanto del personaggio Blue Beetle, è Xolo nel ruolo di Blue Beetle nel DCU. Ciò significa che tutto quello che abbiamo imparato sino a questo punto sul suo background e sulla sua famiglia fa parte del personaggio di Jaime Reyes. Ed è una cosa bellissima da vedere. È un voto di fiducia per ciò che abbiamo fatto, l'impatto che ha avuto e come è stato mostrato. Qualunque cosa decidano di fare nel grande schema del DCU, puoi sempre tornare a Blue Beetle per sapere quali sono le origini di Jaime Reyes".



