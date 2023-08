Blue Beetle, tonfo al box office: costato 105 milioni, ha incassato 18 milioni nel mondo

Blue Beetle è uscito nelle sale questo fine settimana ma, dopo che la polvere del botteghino si è assestata, DC Studios e Warner Bros sono costretti ancora una volta a registrare una serie di risultati tutt'altro che positivi.

È vero che in Nord-America l'esordio di Blue Beetle ha superato Barbie nel suo quinto week-end, scalzando per la prima volta il colosso di Margot Robbie dalla vetta della classifica, ma allo stesso tempo i numeri fatti registrare dal cinecomic sul nuovo supereroe DC non sono sufficienti per parlare di successo, anzi: con un debutto domestico da 25 milioni di dollari - di molto inferiore alle aspettative degli analisti - e appena 18 milioni in totale da ben 61 mercati internazionali, Blue Beetle è da considerarsi l'ennesimo grosso flop di DC con appena 43,4 milioni di dollari incassati a livello globale nel primo week-end di programmazione, a fronte di un budget di produzione di 105 milioni di dollari più le spese di marketing.

Il risultato di Blue Beetle è inferiore a quello di Shazam! Fury of the Gods (34,6 milioni di dollari a livello domestico) e anche a quello di Wonder Woman 1984 (38,5 milioni di dollari), senza contare che film ritenuti flop come Black Adam e The Flash avevano incassato rispettivamente 75,9 milioni e 75 milioni in Nord-America nel week-end d'apertura. La delusione per Blue Beetle arriva soprattutto dall'America latina: si è parlato molto del fatto che questi mercati avrebbero spinto molto in alto il film DC, ma i 18 milioni di dollari incassati nel mondo includono gli appena 2,1 milioni di dollari dal Brasile e 2,7 milioni di dollari dal Messico.

A questo punto è sempre più incerto il destino di Blue Beetle 2, dato che per stessa ammissione del regista per ottenere un sequel il film avrebbe dovuto incassare bene al box office.