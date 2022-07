Blue Beetle, terminate le riprese del nuovo cinecomic DC

Abbiamo appena fatto in tempo a vedere le ultime foto dal set di Blue Beetle, che il nuovo cinecomic DC già si prepara a smantellare tutto dopo aver portato a termine le riprese.

Ad annunciarlo è lo stesso regista di Blue Beetle Angel Manuel Soto nelle sue storie Instagram.

Come potete vedere dalle foto che trovate anche nella nostra gallery in calce alla notizia, infatti, la fase di riprese di Blue Beetle è giunta a conclusione, e ora manca solo la parte di post-produzione.

Dopo aver girato l'America tra le varie location del film (Atlanta, Georgia; El Paso, Texas; Santurce, Puerto Rico sono solo alcune delle città che hanno fatto da teatro alle avventure cinematografiche di Jaime Reyes), sembra dunque che la prossima tappa per il cast della pellicola possa essere il Comic-Con di San Diego, o almeno questa è la speranza. Dopotutto, DC Films ha annunciato la sua presenza al Comic-Con, e mentre per altri titoli come Black Adam è stato già confermato un panel (direttamente da Dwayne "The Rock" Johnson sui social), c'è ancora tanto da scoprire sull'evento.

Ma il Comic-Con non è l'unica interrogativa, perché dobbiamo ancora vedere un primo trailer per Blue Beetle (difficile che possa già essere pronto per questo week-end) e sappiamo ancora molto poco riguardo la sua trama.

Ciò che sappiamo per certo, però, è che nel cast di Blue Beetle troveremo, al fianco del protagonista Xolo Maridueña, anche Susan Sarandon, George Lopez, Harvey Guillén, Belissa Escobedo, Raoul Max Trujillo e Bruna Marquezine, e che il film arriverà nelle sale ad agosto 2023.