Blue Beetle, Ted Kord tornerà? Il regista spiega la scena post-credit

Le scene post-credit sono diventate un must dei cinecomic grazie all'MCU. Ogni spettatore affezionato a questo genere di film è consapevole che l'esperienza cinematografica non termina necessariamente con l'ultima scena ma potrebbe proseguire oltre i titoli di coda. Ne ha parlato anche Ángel Manuel Soto, regista di Blue Beetle.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Blue Beetle, uscito nelle sale italiane il 17 agosto.



Anche il film DC riserva delle scene post-credit e in una di queste viene confermato un dettaglio importante: Ted Kord è vivo.

"Ted Kord è vivo" ha dichiarato Soto "Nell'intero film, Kord è presente senza esserlo. Abbiamo Jenny Kord in conflitto con i propri sentimenti per suo padre perché è scomparso".



James Gunn ha confermato che Blue Beetle è parte integrate del nuovo corso DC ma Soto non sa quando il personaggio potrà tornare in futuro:"Volevamo dare una chiusura al personaggio. Ovviamente, quella chiusura apriva un sacco di porte e arriva con il fatto che Ted Kord non è morto, è scomparso. Anche se non sappiamo dove si trova o perché ha inviato quel messaggio, sappiamo che sarà da qualche parte in futuro, da solo o con Booster Gold. È tutto aperto".



