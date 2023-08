Blue Beetle ha tagliato un cameo del Batman di Ben Affleck? Lo svela James Gunn

In attesa di capire se Blue Beetle 2 si farà nel nuovo DCU, il regista e sceneggiatore James Gunn, direttore creativo dei nuovi DC Studios, ha commentato le nuove insistenti voci online riguardo un possibile cameo di Batman di Ben Affleck tagliato da Blue Beetle.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, un utente di Twitter ha pubblicato un thread - divenuto immediatamente virale con oltre 369mila visualizzazioni - nel quale venivano svelati i dettagli di un presunto cameo vocale di Ben Affleck in Blue Beetle che avrebbe inserito il nuovo film DC nella cosiddetta 'Batfleck continuity'. Tuttavia, la risposta di James Gunn è arrivata prontissima (con la solita tempestività che ci lascia supporre che il leak sul costume di Superman: Legacy, non ancora commentato dal regista, possa essere effettivamente autentico) e in un tweet di risposta l'autore ha negato che un cameo di Ben Affleck per Blue Beetle sia mai esistito.

"Né io né Peter [Safran, il produttore co-presidente dei DC Studios, ndr] abbiamo mai sentito di un cameo di Ben Affleck in questo film, né tanto meno ne abbiamo tagliato uno dal film" ha scritto James Gunn in risposta all'utente, per poi aggiungere tra i commenti. "E non ne abbiamo mai sentito parlare perché questo cameo non esiste (ho appena chiesto conferma ai produttori di Blue Beetle)".

Ricordiamo che un cameo di Ben Affleck era previsto per Aquaman & The Lost Kingdom, ma la scena sarebbe stata tagliata dopo le ultime sessioni di riprese aggiuntive (le prime supervisionate da James Gunn e Peter Safran) allo scopo di chiudere definitivamente col DCEU e non dare false speranze ai fan che vorrebbero mantenere 'in vita' il Batman snyderiano. A questo proposito, va specificato che l'ultima apparizione di Ben Affleck nei panni di Batman è stata quella in The Flash. Come riportato in precedenza, inoltre, l'attore ha rifiutato di dirigere uno dei prossimi film DCU offertogli da James Gunn, presumibilmente Batman: The Brave & The Bold, che sarà diretto da Andy Muschietti.

Ironicamente, invece, stando alle indiscrezioni Ben Affleck riprendere il ruolo di Daredevil per un cameo in Deadpool 3, prossimo film del Marvel Cinematic Universe.