Blue Beetle, svelato il secondo trailer del supereroe scarabeo

Il nuovo trailer di Blue Beetle ci offre nuove immagini dell'incredibile viaggio dell'eroe scarabeo che debutterà nei cinema a fine estate: Warner Bros ha appena rilasciato la seconda anteprima del nuovo film DC dedicato al supereroe nato negli anni'40 sulle pagine di Mystery Men Comics n.1.

In attesa di scoprire i cameo dell'universo dei supereroi DC in Blue Beetle, non si può che lodare la seconda possibilità che James Gunn e Peter Safran hanno dato al supereroe interpretato da Xolo Maridueña, il cui percorso era nato prima che Gunn e Safran prendessero le redini dei DC Studios.

Nel nuovo trailer rilasciato da Warner Bros vediamo Blue Beetle in azione: il supereroe dalla corazza blu e grigia nasconde il volto di Jaime Reye, un giovane neolaureato che cerca il suo posto nel mondo finché non si impossessa casualmente di un'antica reliquia aliena, lo Scarabeo. Proprio questo oggetto della biotecnologia aliena sceglie Jaime come suo ospite simbiotico, al giovane viene assegnata un'armatura dotata di poteri straordinari mentre la sua vita cambia per sempre.

Il destino del supereroe scarabeo sembrerebbe ben avviato dopo la conferma che Blue Beetle fa parte del DCU e con l'intenzione da parte del regista di produrre almeno altri due film dedicati al supereroe interpretato da Xolo Maridueña. La parola passa a James Gunn adesso: che Blue Beetle riesca finalmente a sconfiggere "la maledizione" al botteghino del DCU? Staremo a vedere!