Blue Beetle, svelata la durata del nuovo cinecomic DC Studios

Blue Beetle si prepara a esordire nei cinema intorno a metà agosto 2023, segnando il ritorno della DC dopo il recente flop di The Flash e portando finalmente sugli schermi la storia di Jaime Reyes. Un nuovo aggiornamento prepara i fan alla lunghezza del film, anticipata sul sito della catena AMC.

Dopo avervi mostrato il secondo trailer di Blue Beetle e mentre ci prepariamo all’uscita del film nelle sale di tutto il mondo, abbiamo potuto scoprire sul sito della catena di cinema statunitense la durata dell’opera di Angel Manuel Soto, che, stando a quanto riportato si attesterà sulle due ore e sette minuti.

Una durata inferiore rispetto agli ultimi prodotti DC con Shazam! Furia degli Dei tre minuti più lungo e The Flash addirittura diciassette.

Il cast di Blue Beetle vedrà protagonista Xolo Maridueña nel ruolo del protagonista e potrà contare anche sulla presenza di Susan Sarandon nei panni di Victoria Kord, la villain della storia.

Il film rappresenta la prima volta al cinema sia per il personaggio di Blue Beetle sia per il suo interprete, che dopo essersi fatto conoscere per il ruolo televisivo in Cobra Kai, si prepara al grande salto con un blockbuster che potrebbe decretare una parta del destino del prossimo universo cinematografico DC e dei cinecomic in generale.

In attesa di poter vedere nei cinema il film della casa di Batman, vi lasciamo alle parole del regista che vorrebbe almeno due sequel di Blue Beetle.