Blue Beetle, Susan Sarandon sul film DC: 'Ci saranno parti in spagnolo con i sottotitoli'

Tra le produzioni Warner Bros. Discovery appartenenti al DC Extended Universe che finora non hanno incontrato problemi seri in fase di produzione, c'è Blue Beetle, adattamento cinematografico delle avventure dell'omonimo personaggio a fumetti che avrà il volto di Xolo Maridueña. Recentemente, Susan Sarandon ha svelato alcune novità sul film.

Come noto da qualche tempo, Susan Sarandon interpreterà la villain del film e recentemente è apparsa al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove ha rivelato che il film sarà parzialmente recitato in spagnolo e che quindi ci sarà la presenza dei sottotitoli.

"La cosa favolosa è che è il primo eroe latino-americano ad avere un film tutto suo. Ancora meglio, tutti i messicani, perché la sua famiglia è messicana e tutti gli attori sono messicani-americani ed è recitato in spagnolo. Quindi ci saranno i sottotitoli". Poi Sarandon ha proseguito parlando del suo ruolo di cattiva del film. "Sono ovviamente il cattivo. Sono il complesso industriale militare bianco, quindi mi sono divertita molto perché non c'è niente di meglio che essere cattivi in un film".

"Questo sarà davvero un passo avanti nella mia vita", aveva dichiarato Maridueña in un'intervista rilasciata a inizio anno. "Ho avuto la possibilità di costruire una chimica con queste persone nel corso degli anni in Cobra Kai. Cercare di ricreare quell'intesa in un periodo di tempo molto più breve sarà difficile, ma tutti questi ragazzi sono professionisti. So di essere nelle mani di persone che sono le migliori in quello che fanno. L'opportunità di Cobra Kai mi ha davvero benedetto: posso fare acrobazie, possiamo fare cose folli. L'aggiunta di questo nuovo livello di green screen, tute, CGI e tutto il resto aggiungerà un nuovo livello di follia che mi entusiasma molto".

Intanto, le riprese di Blue Beetle sono terminate pochi giorni fa, ma fino ad ora i fan hanno visto solo alcuni scatti del costume del protagonista. Per questo, Maridueña non vede l'ora di poter mostrare il costume di Blue Beetle.