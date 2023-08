Blue Beetle, la spiegazione delle scene post-credit del film DC Universe

Da oggi al cinema in Italia Blue Beetle sta conquistando davvero tutti con la sua trama avvincente, un protagonista sorprendente e una famiglia che sprigiona calore e affetto, oltre che ilarità. Ad incuriosire i fan sono però anche le due scene post-credit del film.

Attenzione, sono contenuti spoiler sul finale del film e sui potenziali sequel.

Nella prima scena post-credit si ha un'informazione scioccante. Nel laboratorio di Ted Kord in cui s'infiltrano Jaimie e Renny cominciano a notare qualcosa di strano: un segnale che trasmette un messaggio: il secondo Blue Beetle e vivo, e cerca di comunicarlo alla figlia. Chiaramente questa scena post-credit potrebbe aprire la strada ad un futuro sequel, ma per ora non sarebbe saggio scommetterci su.

La seconda scena post-credit, invece, è una boccata d'aria fresca: nel corso del film vediamo più volte un cartone animato messicano alla tv, e questo ritorna nell'ultima scena conclusiva del film, in tempo per strappare una risata allo spettatore.

Le prime recensioni di Blue Beetle e il suo punteggio raggiunto finora su Rotten Tomatoes promettono bene sui suoi incassi al botteghino, nonostante inizialmente quest'ultimo fosse considerato a priori un flop per il DC Universe. Voi avete già visto Blue Beetle? Se sì, lasciateci un commento per farci sapere cosa ne pensate!