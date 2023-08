Blue Beetle sarà lo Spider-Man del DCU? 'Lo vedremo crescere in una trilogia'

Avuta la conferma che Blue Beetle farà parte del futuro del DCU di James Gunn, il regista del nuovo film di supereroi DC Angel Manuel Soto ha illustrato i suoi ambiziosi piani per il protagonista Jaime Reyes.

Parlando con la rivista Total Film, infatti, il regista ha anticipato che la sua idea è quella di realizzare una trilogia di Blue Beetle, con questo film inaugurale che rappresenterà solo la prima parte della storia del supereroe interpretato da Xolo Maridueña: "Quando io e lo sceneggiatore del film Gareth Dunnet-Alcocer stavamo lavorando alla storia del film, eravamo d'accordo sul fatto di considerarla solo come il primo atto di un arco narrativo più ampio. Questo film presterà il mondo di Blue Beetle e tutto quello che bisogna sapere su Jaime, per poi vederlo crescere, fallire, imparare dai propri errori e trionfare nelle prossime avventure."

Il regista, comunque, ha sottolineato che al momento non sono in lavorazioni nuovi film di Blue Beetle. "Questi film richiedono molto tempo per essere realizzati. Jaime, come persona, maturerà con il tempo. La nostra intenzione però è quella di crescere insieme a lui, vederlo crescere di film in film. E alla fine, quando vedrai tutti i suoi film messi insieme, vedrai l'arco narrativo di un ragazzo che diventa un uomo. Ma vi chiedo scusa, mi rendo conto che sto parlando come se questi film esistessero già, anche se non è così".

Insomma, Blue Beetle nel DCU come Spider-Man nel MCU? Solo il tempo ce lo dirà. Nel frattempo, vi ricordiamo che Blue Beetle uscirà al cinema in Italia da domani 17 agosto, distribuito da Warner Bros.