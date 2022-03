Blue Beetle, Sharon Stone nel cast del nuovo cinecomic DC: interpreterà un villain!

Erano da giorni che si parlava dei potenziali villain di Blue Beetle, e quest'oggi abbiamo avuto conferma della veridicità di tali rumor grazie al casting di Sharon Stone e Raoul Max Trujillo. Scopriamo insieme chi interpreteranno nel nuovo cinecomic DC.

Continua la tradizione di casa DC di ingaggiare grandi nomi per gli antagonisti dei suoi film.

Dopo Lucy Liu e Helen Mirren in Shazam! Fury of the Gods o Paul Dano e Colin Farrell in The Batman, adesso è il turno di Sharon Stone per Blue Beetle.

L'attrice vincitrice del Golden Globe e candidata all'Oscar per il film Casinò di Martin Scorsese interpreterà un villain creato appositamente per il grande schermo, Victoria Kord.

Assieme a lei, inoltre, è stato anche ingaggiato Raoul Max Trujillo (Riddick, Apocalypto) per vestire i panni di Carapax the Indestructible Man, un ex-archeologo la cui mente si è fusa con il cervello elettronico di un robot indistruttibile.

Blue Beetle vedrà come protagonista Xolo Maridueña che porterà al cinema la terza incarnazione dell'eroe dei fumetti DC, Jaime Reyes.

Il film, scritto da Gareth Dunnet-Alcocer e diretto da Angel Manuel Soto, arriverà nelle sale ad agosto 2023. Nel cast di Blue Beetle troveremo anche George Lopez, Harvey Guillén, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo e Bruna Marquezine.