Blue Beetle: dal set spunta uno dei migliori costumi da supereroe mai visti, guardate!

Dopo la conferma che Jason Sudeikis non sarà in Blue Beetle, il prossimo cinecomix DC Films si fa immediatamente perdonare grazie ad un primo sguardo al costume ufficiale del nuovo supereroe interpretato da Xolo Maridueña, star di Cobra Kai.

Come potete vedere in calce all'articolo, il costume di Blue Beetle è stato immortalato dai paparazzi del solito JustJared, e i fan corsi a commentarlo sui social lo stano già definendo uno dei migliori mai visti nella storia del cinecomix: "Non riesco a credere a quanto sia incredibile la tuta Blue Beetle", ha scritto un fan. Un altro invece ha commentato: "Adoro il costume di Blue Beetle e a quanto pare tutti i commenti che ho letto semplicemente concordato sul fatto che sia fantastico: non è una cosa che succede molto spesso nella comunità dei fan dei cinecomix". Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Sebbene i dettagli della storia di Blue Beetle siano tenuti nascosti, sappiamo che Xolo Maridueña interpreterà Jamie Reyes, la terza incarnazione del personaggio nella storia editoriale della DC Comics. La sua storia è quella di un adolescente che scopre un misterioso scarabeo di origini egiziane che gli conferisce un'armatura superpotente. Nei fumetti, Reyes è stato anche un membro dei Teen Titans.

Blue Beetle uscirà il 28 agosto 2023. In precedenza era stato segnalato come un'uscita esclusiva per HBO Max, ma da allora è stato spostato al cinema. Vi ricordiamo che la villain di Blue Beetle sarà Susan Sarandon.