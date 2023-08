Blue Beetle al sapore di videogame: Injustice 2 usato per le scene d'azione

La nuova fase DC sta per cominciare, e James Gunn e Peter Safran sono comparsi alla premiere di Blue Beetle. Il regista Angel Manuel Soto ha confessato che molte scene di combattimento nel film sono ispirate al videogioco Injustice 2.

Soto ha anche citato i film The Raid e Gangs of London come ispirazione per alcune scene:

"Volevo che l'azione e la violenza fossero un po' più viscerali", ha detto Soto a Discussing Film. "Anche se amo il lato fantastico e magico delle cose, questo è l'inizio del viaggio eroico di Jaime Reyes e lui non sa ancora tutto quello che può fare. Quindi una delle cose che volevamo fossero presenti all’interno del film era una maggior quantità di combattimenti corpo a corpo. Abbiamo usato come riferimenti i film “The Raid” e “Gangs of London” per i combattimenti corpo a corpo. Siamo riusciti a realizzare qualcosa che rappresentasse quel tipo di intimità da “carne a carne” che si può vedere in situazioni violente. Allo stesso tempo abbiamo giocato con diverse alternative che potessero rappresentare i sogni di un giovane uomo. Ad esempio, molte delle combo di Injustice 2 sono state utilizzate come base per i combattimenti e con le manifestazioni delle armi. Il blaster di Blue Beetle è stato addirittura ispirato da Mega Man!"



Il film debutterà nelle sale italiane il 17 Agosto, ma nel frattempo sono già uscite le prime reazioni della critica a Blue Beetle.