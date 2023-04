Blue Beetle, il regista parla dell'eredità della DC: 'Abbiamo fatto quello che volevamo'

I DC Studios stanno cercando un rilancio e questo sembra passare anche per Blue Beetle. Il regista della pellicola ha parlato dell'eredità dei film del franchise e di come sia importantissima nel film l'identità latina di cui il personaggio cerca di farsi importante portatore.

Con l'uscita del trailer di Blue Beetle si scopre per la prima volta la storia di Jaime Reyes che, dopo aver scoperto un misterioso manufatto alieno noto come Scarab, dovrà bilanciare i suoi nuovi poteri con una vita privata caotica e piena di insicurezze. Il personaggio, è uno dei primi di etnia latina all'interno dei fumetti DC ed è il primo ad arrivare ufficialmente sul grande schermo. Questo è un argomento che è stato molto a cuore al regista Angel Manuel Soto anche lui appartenente alla comunità.

Uno degli elementi che, secondo il regista, ha reso più interessante lavorare al film riguarda l'approccio che hanno potuto avere al prodotto. "Abbiamo voluto fare quel c***o che volevamo e creare qualcosa di fantastico" ha raccontato, spiegando come abbiano fatto riferimento ad un importante restylist fatto nei fumetti DC nel 2011. "Il New 52 è stato una grande fonte d'ispirazione, per quanto riguarda l'abito e altri aspetti della storia, ma abbiamo preso molto da vari pezzi. Ci sono un sacco di cose fantastiche in tutte le diverse versioni. Abbiamo pensato, 'Amico, come ne scegliamo uno? Ne scegliamo uno?" ha spiegato Soto. "Creiamo qualcosa di veramente interessante che prenda i più grandi successi" ha concluso.

Di recente era stato svelato il primo poster ufficiale di Blue Beetle che anticipavo lo stile e l'atmosfera del nuovo film DC.