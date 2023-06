Blue Beetle, pubblicata una nuova immagine ufficiale del costume dell'eroe!

Blue Beetle sta finalmente arrivando sul grande schermo e, mentre l'uscita del film si avvicina, è stata pubblicata una nuova immagine ufficiale della pellicola che mostra in maniera più approfondita il costume e le prospettive di un personaggio così a lungo aspettato dai fan della DC.

Blue Beetle sarà uno dei prodotti rilasciati prima del "rilancio" dell'universo cinematografico progettato da James Gunn. Nonostante ciò il pubblico sta mostrando un grande interesse verso questo tipo di prodotto curioso di vedere come, finalmente, verrà portato in scena un eroe così tanto amato e aspettato. Blue Beetle sarà presentato come il primo supereroe latino dalla DC arrivato al cinema dando tantissima importanza anche al lato culturale della sua storia.

Dei nuovi rumor hanno svelato il destino di Blue Beetle nel nuovo universo di James Gunn, facendo intendere che posizionamento avrà il personaggio nella macrostoria generale. Il protagonista Xolo Maridueña sembra più che positivo sulla possibilità di vedere il suo personaggio tornare anche nel "nuovo mondo" DC. "Per me, Angel[Manuel Soto] e il team, abbiamo spaccato i c***i con questo film. Dipende solo dai numeri" ha spiegato l'attore dicendo la sua sul futuro dell'eroe sul grande schermo.

Nel frattempo Dan DiDio ha parlato della creazione di Blue Beetle e di come volesse uno personaggio che somigliasse a Spider-Man. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!