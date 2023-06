Blue Beetle, nuovo poster ufficiale per il film DC sul supereroe scarabeo

A pochi giorni dall'ultima foto ufficiale di Blue Beetle, il primo cinecomix targato DC Studios dedicato allo Scarabeo dei fumetti DC Comics è tornato a mostrarsi con un nuovo poster ufficiale, disponibile nel post in calce all'articolo.

Diretto da Angel Manuel Soto, Blue Beetle vede come protagonista la star di Cobra Kai Xolo Maridueña, che veste i panni del neolaureato Jaime Reyes: il ragazzo, che torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro, mentre cerca il suo scopo nel mondo si ritrova inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e da lui dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili.

Al fianco di Maridueña troviamo nel cast - come mostrati dal poster del film - anche Adriana Barraza (Rambo: Last Blood, Thor) nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar (Narcos, Narcos: Mexico) in quello di suo padre, Elpidia Carrillo (Mayans M.C., la saga di Predator) nel ruolo della madre, Bruna Marquezine (Maldivas, God Save the King) in quello di Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (i film di Sicario, Mayans M.C.) come Carapax, il Premio Oscar Susan Sarandon come Victoria Kord e George Lopez (le saghe di Rio e I Puffi) nel ruolo di suo zio Rudy. Nel cast anche Belissa Escobedo (American Horror Stories, Hocus Pocus 2) nel ruolo della sorella di Jaime, Milagro, e Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) che interpreta il Dott. Sanchez.

Blue Beetle uscirà in Italia dal 17 agosto prossimo, distribuito da Warner Bros. Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Blue Beetle.