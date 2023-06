Blue Beetle, parla il regista: 'Ne vogliamo fare almeno altri due'

Blue Beetle si prepara a uscire nei cinema nell’agosto del 2023 portando all’attenzione del grande pubblico un personaggio DC che potrebbe rientrare nei piani di Gunn e Safran per il nascente DCU. A tal proposito, il regista Angel Manuel Soto ha dichiarato di voler avere la possibilità di dirigere altri film legati al personaggio.

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato i due nuovi bellissimi poster ufficiali di Blue Beetle, e, sempre a proposito della promozione del film, vi riportiamo le parole di Angel Manuel Soto durante un’intervista con Total Film sulla possibilità di vedere nuovi capitoli del franchise e sulla presenza dell’eroe nel nuovo universo cinematografico della DC.

Queste le parole del filmmaker portoricano: “Il nostro film è stato realizzato con l’idea di volerne fare almeno altri due. E prendendo la tradizionale struttura in tre atti di una storia, volevamo che il nostro primo film fosse praticamente il primo atto di una saga. Siamo parte dell’universo, siamo parte del mondo e siamo parte dei piani che hanno creato per i futuri capitoli del DCU. Ma non siamo legati a tutti i film del passati. Sì, il nostro film è ambientato nello stesso mondo in cui esistono i supereroi, ma questo non significa che un certo evento, o una certa alleanza, o certe cose del passato dettino la direzione del nostro film”.

In attesa di capire come sarà accolto dal pubblico il nuovo eroe della casa di Batman, vi lasciamo al divertente trailer di Blue Beetle.