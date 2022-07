Blue Beetle, nuove foto rivelano un cambio di trama radicale: addio fumetto DC?

Ormai ogni nuovo leak o foto dal set di Blue Beetle diventa occasione per notare nuove differenze, più o meno radicali, rispetto al fumetto. Prima era il look del personaggio, ora la storia stessa, che potrebbe ridurre di molto le proprie dimensioni alla luce delle nuove foto dal set del film Warner e DC.

Da quando Blue Beetle ingranò una nuova marcia sul cast, i lavori sono iniziati a pieno ritmo per il nuovo capitolo dell’universo supereroistico DC che si ripromette di introdurre un personaggio tanto difficile – in termini di ricezione da parte del pubblico, semplicemente perché sconosicuto ai più – quanto interessante. A interpretare l’eroe che guadagna il suo costume ipertecnologico dopo aver scoperto la rarissima specie di scarabeo omonimo, il Xolo Maridueña reduce su Netflix da Cobra Kai, fra le tante cose. Sulla trama si sa poco o niente, meno che dovrebbe trattarsi di una storia sulle origini del personaggio, il che però sembrava entrare in contraddizione con una nuova scelta di cast.

Nei panni della villain ci sarà infatti Susan Sarandon interprete di Victoria Kord e per i cultori del fumetto il suo cognome lancia uno strano indizio. Sebbene il personaggio non sia nei fumetti, sembra infatti probabile che il personaggio sarà in qualche modo legato al secondo Blue Beetle, Ted Kord, e alla società multimiliardaria che ha ereditato, le Kord Industries. In precedenza, il coinvolgimento delle Kord Industries in Blue Beetle non era chiaro. Ora però, i fan potrebbero essere in grado di dare un senso alla connessione tra i due grazie alle nuove foto rubate dal set attualmente in fase di allestimento.

Come potete vedere dalle foto condivise da Culture Geek PR che trovate in calce all’articolo, diversi edifici delle Kord Industries sono in costruzione. Da un lato un nogozio, dall’altro quello che sembra essere apparentemente un ufficio con finestre di vetro che l'azienda sta costruendo o ristrutturando. Dalle immagini sembra che Kord Industries sia specializzata in ingegneria edile e immobiliare, il che determina un cambiamento significativo rispetto ai fumetti, nei quali invece le Kord erano un prospero conglomerato multinazionale di ricerca e sviluppo che produceva soprattutto prodotti per la difesa. Sembra che in questo caso invece, in linea con le origini latine del personaggio, Blue Beetle potrebbe essere chiamato a combattere una battaglia sul territorio, magari per salvare il suo quartiere dal rischio demolizioni e gentrificazioni. Questa, almeno, è una delle ipotesi.