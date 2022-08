Blue Beetle non solo è salvo, ma si prende il posto di Batgirl

Di tutti i prossimi progetti in arrivo nel DC Extended Universe, non si può certo dire che Blue Beetle fosse uno dei più attesi. Per questo si temeva enormemente una sua cancellazione assieme ai molti tagli di Warner Bros. Discovery, nonostante avesse terminato le riprese. Al contrario: ottiene addirittura un premio.

Dal momento che ci troviamo di fronte a un universo condiviso, il DCEU non condivide solo successi e ottimi incassi. Ma quando ci troviamo di fronte a una situazione come quella in corso presso Warner Bros. Discovery, condivide anche fallimenti ed eventuali cancellazioni. Per questo è importante ricapitolare rapidamente gli ultimi avvenimenti, alla luce di Blue Beetle.

Nonostante il ritorno (oltre al Batman di Michael Keaton) della Catwoman di Michelle Pfeiffer in Batgirl, come ben sappiamo il film è stato cancellato, portando fra le altre all’accesissima reazione di Kevin Smith contro Warner. Nel frattempo si scopre anche che un gigantesco film crossover su Crisi sulle Terre Infinite è stato cancellato prima della fusione, mentre proprio in queste settimane Ezra Miller gira nuove scene di The Flash e Black Adam una nuova post credit che getterà le basi del futuro DCEU.

Tutta questa rete di eventi interessa direttamente anche Blue Beetle, che però ne esce più che vittorioso nonostante i forti timori. Secondo quanto riferito dagli ultimi report infatti, il film sarebbe al sicuro dai tagli voluti dal nuovo CEO David Zaslan. Che avesse terminato le riprese, infatti, non lo metteva per forza al riparo dalle cancellazioni, visto che per Batgirl l’ultimo ciak si avvicinava a grandi passi e alla fine si è trattato di risparmiare 20 milioni sulle tassazioni. Ma non è tutto. È confermato anche che il film è ancora previsto per la neo-annunciata distribuzione in sala, da che sarebbe dovuto arrivare solo su HBO Max.

Dal momento che si tratta di una decisione di poche settimane fa, quando Zaslan era già subentrato, è probabile che questa sia stata determinata anche dalla consapevolezza che, nel frattempo, altri progetti sarebbero stati eliminati per dirottare i fondi sulle uscite in sala. È possibile che a favorire il salto di qualità sia stata proprio l’intermediazione di HBO Max, che da questa fusione ne uscirà rinfrancata e con il doppio degli stanziamenti.

Molti i progetti su piattaforma che hanno ingranato una nuova marcia: Idris Elba annuncia diversi progetti molto grossi per Bloodsport; James Gunn si assicura l’inizio riprese della seconda stagione di Peacemaker e così anche la serie spinoff di The Penguin con Colin Farrell; infine le cose si muovo persino per lo spinoff Constantine di Sandman per la regia di J.J. Abrams.