Blue Beetle nasconde un importante cameo DC che (quasi) nessuno ha notato

È in sala dal 17 agosto Blue Beetle, il nuovo film targato DC e basato sull'omonimo personaggio, quattordicesimo capitolo del DCEU. Nonostante il lungometraggio sia piuttosto slegato dal resto dell'universo DC, un inaspettato cameo non è sfuggito all'occhio attento degli spettatori, anche se soltanto in pochi se ne sono accorti.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sul film, diretto da Ángel Manuel Soto. Al momento, Blue Beetle si sta rivelando un flop e si parla già di un possibile trasloco immediato in streaming.

All'inizio del film si vede lo scarabeo Blue Beetle volare nello spazio ed è proprio in quel momento che si imbatte in un oggetto verde brillante, che il regista ha confermato essere un membro del Corpo delle Lanterne Verdi:"C'è di più. All'inizio della sequenza dei titoli, per quelli di voi che seguono i fumetti di Blue Beetle, c'è una luce verde che colpisce questo personaggio ed è una Lanterna Verde. Se non l'avete capito guardatelo di nuovo. Inoltre, nello scarabeo più avanti, e si vede anche alla fine, c'è una pila di Oreo. E a chi piace mangiare gli Oreo?".



La lontananza di Blue Beetle dal resto dell'universo DC permette al film di essere collocato facilmente all'interno del DC Universe di James Gunn, come ha confermato lo stesso Soto.

Blue Beetle rientrerà nel DC Universe, e sarà uno dei pochi scampoli del precedente franchise a rientrare nel nuovo corso coordinato da Gunn insieme a Peter Safran.



Non perdetevi la nostra recensione di Blue Beetle prima di correre al cinema a vedere il film con Xolo Maridueña.