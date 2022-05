Blue Beetle, Jason Sudeikis di Ted Lasso sarà il primo Blue Beetle nel film DC?

In base alle ultime notizie emerse Susan Sarandon sarà la villain del nuovo film DC Blue Beetle, ma a quanto pare il film includerà anche Jason Sudeikis nel ruolo del Blue Beetle originale.

Come saprete, Xolo Maridueña è stato scelto per il ruolo principale di Jaime Reyes/Blue Beetle e il cast di supporto ha iniziato a prendere forma in queste settimana, ma un nuovo sviluppo suggerisce che a quanto pare il film includerà anche Ted Kord: nei fumetti, Ted è il predecessore di Jaime nonché il suo mentore, e un casting pubblicato dalla pagina Facebook di 'Bill Marinella Casting', che si occupa di reclutare controfigure e ruoli minori per il film, rivela che la produzione starebbe attualmente cercando un attore di età compresa tra 20 e 55 anni che faccia il "Body Double di Ted".

Il provino richiede un servizio fotografico, e la foto di riferimento è proprio quella dell'attore Jason Sudeikis, a testimonianza che la controfigura dovrà assomigliare alla star di Ted Lasso. Manca la conferma ufficiale, al momento, ma l'indizio scovato dal portale Cosmic Circus è abbastanza concreto: staremo a vedere se sarà convalidato o meno.

Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hammer, la versione di Blue Beetle di Jaime Reyes ha cambiato in modo significativo il supereroe DC, rivelando che lo scarabeo egiziano che conferisce all'eroe i suoi poteri è in realtà di origine aliena ed è in grado di fornire una sorta di armatura extraterrestre. Nel corso delle sue avventure, Jaime ha anche servito come membro della Justice League, della Justice League International, dei Teen Titans, dei Young Justice e dei Secret Six.

Pensato originariamente per essere un'esclusiva del servizio di streaming on demand HBO Max, Blue Beetle uscirà al cinema e ha una data d'uscita fissata al 18 agosto 2023.