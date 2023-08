Blue Beetle, James Gunn e Peter Safran compaiono alla premiere del nuovo film DC

Blue Beetle è finalmente stato presentato in anteprima portando sul grande schermo per la prima volta il nuovo DCU voluto da James Gunn e Peter Safran. Per dimostrare il proprio sostegno al film, i due produttori sono hanno presenziato alla première losangelina dell’opera di Ángel Manuel Soto anticipando in qualche modo il futuro del franchise.

Il regsita di Blue Beetle pare sicuro di poter realizzare una trilogia, ma la decisione in merito spetta ai due produttori che stanno tirando su il nuovo universo cinematografico DC che andrà a sostituire il defunto DC Extended Universe.

Sebbene Blue Beetle sia un progetto antecedente l’arrivo di Gunn e Safran, pare che il duo abbia accettato il film come il primo pezzo del puzzle che hanno deciso di costruire per riportare nelle sale e sul piccolo schermo le storie narrate nei fumetti.

Lo sciopero degli attori non ha permesso la presenza di alcun membro del cast alla presentazione del primo film di supereroi incentrato su una famiglia sudamericana, quindi siamo sicuri che per gli attori, non poter essere presenti all’anteprima di un film tanto importante per una minoranza poco rappresentata nei film di Hollywood, deve aver rappresentato un colpo non indifferente. A tal proposito anche delle organizzazioni delle comunità sudamericane hanno incoraggiato i propri membri a celebrare la propria cultura attraverso il film.

Lasciandovi alla foto postata da Gunn sui suoi social che mostra i due colleghi in abiti decisamente diversi per l’occasione dell’anteprima, vi ricordiamo la durata di Blue Beetle.