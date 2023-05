Blue Beetle, Harvey Guillén parla del suo personaggio: 'E' molto complesso'

Blue Beetle sarà il primo cinecomic DC ad avere come protagonista un eroe latino. La rappresentazione, però, non sarà limitata al protagonista ma anche alla sua famiglia e ai personaggi di contorno. L'attore Harvey Guillén ha pubblicato un first look del suo personaggio presentandolo al pubblico.

L'interprete vestirà i panni del Dr. Sanchez, subalterno di Victoria Kord CEO della Kord Industries, interpretata da Susan Sarandon, che cercherà nel corso del film di rivendicare l'artefatto che ha donato il potere al giovane protagonista Jaime Reyes. Il film, che arriverà nelle sale il 18 agosto, vede una larga rappresentazione latina al suo interno non solo nei suoi protagonisti ma anche negli addetti ai lavori e coloro che hanno aiutato a realizzare la pellicola.

Mentre nuovi rumor svelano il destino di Blue Beetle nella DC di James Gunn, l'attore Harvey Guillén ha parlato del suo personaggio e di cosa l'ha spinto ad accettare il ruolo dopo l'esperienza fatta nella serie What We Do in the Shadows. "Il personaggio è complesso. Sei fedele alla professione e al lavoro che hai, e sei fedele all'essere una brava persona, e devi fare una scelta. A volte non facciamo le scelte giuste. Siamo umani. E quando data una scelta, potremmo fare quella sbagliata" ha commentato l'attore.

Il primo trailer italiano di Blue Beetle svela ciò che il film vuole raccontare e come sembra diventerà una "mosca bianca" dell'universo DC. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!