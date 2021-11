Blue Beetle, grandi novità su cast e trama del nuovo film del DC Expanded Universe

Si sta espandendo il DC Expanded Universe. Tolto il gioco di parole, sembra che DC e Warner abbiano impresso una marcia in più a tutti i titoli in lavorazione per piccolo e grande schermo. Fra questi, lo standalone dedicato a Blue Beetle offre importanti aggiornamenti sulla fase di casting e la direzione narrativa che prenderà.

Dopo la nuova boccata d'aria fresca apportata al DCEU dal The Suicide Squad di James Gunn, la Warner sembra essersi rinvigorata nell'eterna competizione con il Marvel Cinematic Universe. Sono diversi i prodotti attualmente in fase di produzione e pre-produzione. Per quanto riguarda i primi, fra quelli che vedremo più a stretto giro c'è lo standalone con Dwayne Johnson di Black Adam. Nel frattempo, dovrebbe arrivare il prossimo gennaio lo spin-off per piccolo schermo dedicato al Peacemaker di John Cena.

A fianco di questi, più dilatati nel tempo ci sono i progetti per grande schermo dedicati a Batgirl con protagonista Leslie Grace e soprattutto lo standalone incentrato sull'eroe DC noto come Blue Beetle, con Angel Manuel Soto alla regia. L'operazione di Warner, su cui finora si sapeva ben poco, è molto ardita, poiché il personaggio non ha avuto nei fumetti lo stesso successo di tutti quelli trasposti fino a questo momento.Era arrivata conferma che sarebbe stato Xolo Maridueña a interpretare l'eroe Blue Beetle nella sua terza incarnazione, quella di Jamie Reyes. Oltre alle sue origini ispaniche, che combaciano con quelle del personaggio, l'attore è stato scelto anche per la conoscenza delle arti marziali che ha appreso sul set di Cobra Kai.

Ma oggi nuovi rumor scommettono su due interpreti femminili, che permettono inoltre di delineare con maggiore chiarezza il taglio narrativo che prenderà questa prima trasposizione del personaggio. Secondo le indiscrezioni, la produzione sarebbe in cerca di due attrici - una fra i 25 e i 30 anni, l'altra nella tarda adolescenza - per interpretare rispettivamente la madre (Bianca) e la sorella (Milagro) di Jamie Reyes. La notizia confermerebbe la teoria secondo cui HBO starebbe prendendo la via della storia sulle origini, il che ha senso visto che il pubblico potrebbe non avere molta familiarità con il supereroe. Voi lo conoscete dai fumetti? Cosa vi aspettate dalla trasposizione? Ditecelo nei commenti!