Blue Beetle: George Lopez anticipa l'arrivo del primo trailer

Blue Beetle arriverà, come già confermato da James Gunn, nel 2023. L’ennesimo eroe DC a godere di una trasposizione cinematografica sarà interpretato dal giovane Ramario Xolo Maridueña. Il cast ha recentemente aggiornato i fan sull’imminente arrivo del trailer del film.

Nella didascalia di una foto postata su Instagram dall’attore George Lopez in cui compaiono il regista e il cast di Blue Beetle, viene specificato come il primo trailer del film diretto da Angel Manuel Soto sia finalmente in arrivo. Dopo il recente poster di Blue Beetle potremo quindi finalmente scoprire qualcosa in più del progetto della casa di Batman in attesa di poterlo vedere nei cinema.



Blue Beetle seguirà la storia di Jaime, un ragazzo del Texas che finirà per fondersi con uno scarabeo alieno acquistando dei superpoteri. Il film segnerà l’esordio di Maridueña al cinema dopo i ruoli che lo hanno visto protagonista nelle serie tv Parenthood e Cobra Kai.

L’attore ha discusso di questa nuova opportunità in un’intervista con Comicbook: “È un mondo tutto nuovo per me. Il mio primo film, la mia prima avventura sul grande schermo. Quindi nel mio essere parte di questa cosa ho voluto solo essere una spugna. Volevo imparare il più possibile e volevo divertirmi. Ci sono così tante aspettative per questo progetto. Siamo partiti alla grande già dal primo giorno e ci siamo divertiti”.



Le riprese di Blue Beetle sono terminate nell’estate del 2022 e il film dovrebbe uscire nelle sale statunitensi il 18 agosto 2023.