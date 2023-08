Blue Beetle è un flop, ma potrebbe comunque far meglio di un altro film DC

È passato un po' di tempo da quando DC ha registrato buoni incassi al botteghino. Dopo il flop di Shazam! Furia degli Dei, i DC Studios puntavano tutto su The Flash ma anche la punta di diamante del 2023 non si è rivelata all'altezza delle aspettative. Così, non c'era altra scelta di sperare che Blue Beetle potesse sorprendere.

E anche qui i DC Studios hanno fallito: Blue Beetle è stato un flop ma potrebbe superare un altro film della scuderia DC, ovvero Shazam! 2. Secondo le previsioni, infatti, il film con Xolo Maridueña potrebbe chiudere il box office con un incasso mondiale che va tra i 140 e i 170 milioni di dollari. Se la prima cifra fosse raggiunta, infatti, il film supererebbe Shazam! Furia degli Dei e i suoi 133,8 milioni di incasso. Il che potrebbe trattarsi di una piccola luce in fondo al tunnel di insuccessi dei DC Studios. La vera notizia è che Blue Beetle potrebbe non essere troppo lontano da The Flash che ha raggiunto al box office la cifra totale di 268 milioni di dollari, uno dei fallimenti più grandi per un cinecomic per un supereroe di questo calibro.

James Gunn avrà il compito di riscrivere il DCU: ma in che modo Blue Beetle farà parte del nuovo DC Universe? Il regista di Guardiani della Galassia, attualmente impegnato con il nuovo Superma: Legacy, ha confermato che Blue Beetle sarà il primo supereroe del nuovo DCU. Una conferma che getta una pista anche sul possibile ritorno di Blue Beetle per un secondo film.