Blue Beetle, il flop non scoraggia il regista: ora vuole la origin story di Bane!

Il destino di un film dipende sempre dal suo produttore e dalle intenzioni degli studios. Nonostante ciò questo non ferma il regista di Blue Beetle nel sognare un progetto che, secondo lui, sarebbe perfetto e gli darebbe modo di raccontare l'origin story di un importante villain.

Mentre la Warner sembra già essere rassegnata al disastro con Blue Beetle, il regista Angel Manuel Soto non si è minimamente scoraggiato e, anzi, sogna che la casa di produzione gli possa affidare le origini di un personaggio che ha sempre sognato esplorare e raccontare. Il suo sogno di una vita, infatti, sarebbe quello di realizzare un film sull'origin story di Bane, villain di Batman che il pubblico ha imparato a conoscere nell'incarnazione di Tom Hardy nell'ultimo capitolo dei Batman di Nolan.

Prima che gli venisse affidato Blue Beetle, pare che Soto abbia proposto l'idea alla Warner Bros. "Sono andato a proporre Bane perché volevo realizzare… voglio ancora realizzare una storia sulle sue origini. E loro mi dicevano: 'Sì, è bello, ma è di Matt Reeves'. Io dico, 'Okay...' 'Ma abbiamo qualcosa per te: Blue Beetle.' Ed è così che è iniziato. Mi hanno lanciato in Blue Beetle" ha raccontato il regista. "Non volevo cadere nei cliché della stessa retorica che Hollywood continua a perpetuare sui latini, e loro rispondevano: 'No, no, no, no, devi leggere la sceneggiatura, è scritta da Gareth Dunnet-Alcocer, è messicano... leggila' Quindi quando l'ho letto, è stato allora che mi sono convinto perché aveva tutta l'autenticità che solo qualcuno di quella comunità, della nostra comunità, avrebbe davvero capito" ha concluso.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Blue Beetle. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!