Blue Beetle: dopo il flop al cinema si rintana in digitale, già svelata la data d'uscita?

Il flop di Blue Beetle al box office mondiale è stata l'ennesima sconfitta dei film DCEU usciti al cinema dopo l'annuncio dei nuovi DCU di James Gunn e Peter Safran, e Warner Bros potrebbe voler correre ai ripari dirottando il film in streaming prima del previsto.

Con i suoi 85 milioni di dollari incassati a livello mondiale al momento della stesura di questo articolo, Blue Beetle è già uno dei film DC con il minor incasso di sempre: fortunatamente il flop non sarà catastrofico come quello di The Flash, per via del fatto che i costi di produzione e di marketing tra i due cinecomix non sono neanche lontanamente paragonabili, ma il film - che era originariamente previsto per lo streaming su HBO Max, prima di essere spostato nella line-up delle uscite cinematografiche di Warner Bros. - ora potrebbe arrivare sul mercato home-video molto prima del previsto.

Stando al portale Where to stream, infatti, Blue Beetle uscirà in VOD martedì 19 settembre, diventando disponibile per l'acquisto o il noleggio sulle principali piattaforme digitali circa 32 giorni dopo la sua uscita nelle sale di tutto il mondo. Se confermata, si tratterebbe della stessa tempistica di The Flash, arrivato in digitale 32 giorni dopo l’uscita nelle sale, un'attesa leggermente superiore a quella dell'altro flop del 2023, Shazam! Fury of the Gods, diventato disponibile per l'acquisto online appena 21 giorni dopo l'apertura del 17 marzo.

Al momento non è ancora stata resa nota una data d'uscita home-video di Blue Beetle per l'Italia, vi terremo aggiornati.