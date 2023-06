Blue Beetle, il film è legato al DCU? Risponde il regista Angel Manuel Soto

Era l'aprile 2023 quando si immaginò un possibile ingresso di Blue Beetle nel DCU, e oggi, a due mesi di distanza, la conferma arriva dal regista Angel Manuel Soto: secondo il suo punto di vista, la risposta è evidente - pur con qualche eccezione.

"Facciamo parte dell'universo narrativo, facciamo parte del mondo, facciamo parte dei piani che hanno imbastito in previsione dei futuri capitoli del DCU" ha confermato Soto. "In ogni caso, non siamo legati a tutti i film precedenti. Sì, la nostra pellicola è ambientata nel mondo in cui esistono gli altri supereroi, certo... ma questo non significa che un certo evento, o una certa alleanza, o magari certe cose accadute in passato determinino necessariamente la direzione della nostra storia".

Inoltre, ha parlato di una possibile trilogia. "Il nostro primo film, il modo in cui volevamo realizzarlo, era pervaso dalla volontà di realizzarne almeno altri due" ha continuato. "Se consideriamo la struttura in tre atti di una storia, il nostro primo capitolo coincide col primo atto di un'eventuale saga".

Diretto da Angel Manuel Soto e scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle è il quattordicesimo film del DC Extended Universe e vede Xolo Maridueña interpretare il protagonista Jamie Reyes: dopo essersi laureato al college, il protagonista viene scelto per diventare un ospite simbiontico dello Scarab, una reliquia biotecnologica che riesce a conferirgli un'armatura esoscheletrica speculare a quello degli insetti. Cosa gli riserverà il futuro in questa nuova, peculiare forma aliena?

Il film debutterà al cinema il 18 agosto 2023. Per avere un assaggio anticipato della storia, non perdetevi il nuovo poster ufficiale di Blue Beetle.