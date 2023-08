Blue Beetle, in che modo il nuovo film può legarsi al DCU di James Gunn?

Come confermato dallo stesso James Gunn nei giorni scorsi, Blue Beetle è il primo supereroe del nuovo DCU dei DC Studios anche se il progetto è nato inizialmente per il DCEU della vecchia divisione DC Films: ma in che modo il film può legarsi all'universo reboot?

Il collegamento potrebbe avvenire grazie alla scena post-credit di Blue Beetle: la prima 'Fase' della saga di James Gunn e Peter Safran, intitolata Capitolo Uno: Dei e Mostri, includerà forse non a caso una serie TV su Booster Gold, e un elemento fondamentale del mondo di Booster Gold è presente nella scena dei titoli di coda di Blue Beetle: Ted Kord è ancora vivo. Il personaggio, infatti, nella scena invia un messaggio al suo laboratorio, lasciando i fan curiosi di sapere dove si trova e perché è scomparso, e questo ovviamente pone le basi per spingere Jaime Reyes (Xolo Maridueña) e la figlia di Ted, Jenny, ad iniziare la sua ricerca.

La serie tv Booster Gold è il progetto perfetto per raccontare la storia di Ted: questo perché nei fumetti DC Comics Booster Gold e Ted hanno svolto molteplici missioni insieme, saltando attraverso il flusso temporale e i vari mondi paralleli dell'universo DC. Molti fumetti, cartoni animati e persino la serie tv Smallville hanno esplorato il legame tra questi due personaggi, e non sarebbe sorprendente scoprire che la serie tv di Booster Gold finirà col legarsi in qualche modo a Blue Beetle.

Va notato anche che il regista Ángel Manuel Soto è stato furbo a lasciare molto vaga l'ambientazione di Blue Beetle: limitando quasi a zero le citazioni al mondo DC (tra le quali un cameo di Green Lantern), Soto consente al film di esistere in qualunque universo James Gunn deciderà di collocarlo.