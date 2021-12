Blue Beetle: il film DC arriva al cinema invece che su HBO Max, ecco la data d'uscita!

Diversamente da quanto annunciato inizialmente, sembra che la Warner Bros. si sia convinta a distribuire il film su Blue Beetle nelle sale cinematografiche anziché riservagli un'uscita esclusiva sulla piattaforma digitale HBO Max. La pellicola del cosiddetto DC Expanded Universe, della quale sappiamo ancora pochissimo, arriverà quindi nelle sale.

Originariamente sviluppato come progetto per HBO Max, Blue Beetle uscirà adesso nelle sale cinematografiche il 18 agosto 2023, come rivelato dall'Hollywood Reporter. Nel febbraio scorso, il film ha ricevuto il via libera dopo la scelta definitiva del regista, Angel Manuel Soto (Charm City Kings), che ha commentato la notizia tramite una dichiarazione ufficiale diffusa dal sito: "È un onore poter dirigere Blue Beetle, il primo film DC dedicato ad un supereroe latino. Voglio ringraziare sinceramente tutti alla Warner Bros. e DC per essersi fidati di me per dare vita a Jaime Reyes. Non vedo l'ora di realizzare la storia insieme".

Il personaggio è stato creato da Charles Wojtkowski nel 1939 per Fox Comics come alterego di Dan Garrett, un agente di polizia che sfrutta delle vitamine sperimentali per sviluppare dei superpoteri. Dopo il fallimento della compagnia, i diritti di Blue Beetle sono passate nelle mani di Charlton Comics, che lo ha reimmaginato come un archeologo che ottiene i suoi poteri da un'antica tecnologia egiziana. Diventato in seguito Ted Kord, il personaggio ha ricevuto un ulteriore "reboot" nel 2006 dalla DC Comics, con Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che lo hanno introdotto in Crisi Infinita #5 come l'adolescente messicano Jaime Reyes.

Era arrivata conferma che sarebbe stato Xolo Maridueña a interpretare l'eroe Blue Beetle nella sua terza incarnazione, quella di Jamie Reyes. Oltre alle sue origini ispaniche, che combaciano con quelle del personaggio, l'attore è stato scelto anche per la conoscenza delle arti marziali che ha appreso sul set di Cobra Kai.

Per altri approfondimenti vi lasciamo con i rumor sulla trama di Blue Beetle e alla recensione di The Suicide Squad, l'ultimo film DC uscito al cinema per la regia di James Gunn.