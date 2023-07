Blue Beetle, ennesimo flop per DC Studios? Previsto un esordio di 13 milioni

Warner Bros sta festeggiando con la partenza record di Barbie al box office mondiale, ma molto presto la major dovrà tornare ad occuparsi dell'ormai vera e propria crisi dei DC Studios, che a quanto pare con Blue Beetle stanno andando incontro all'ennesimo flop.

Stando alle prime analisi di mercato pubblicate da BoxOffcePro, infatti, Blue Beetle rischia di esordire con un incasso tra i 12 milioni e i 17 milioni a livello domestico nel suo weekend di apertura, per arrivare a fine corsa ad un totale compreso tra i 27 e i 55 milioni: sarebbe un disastro, per un film costato 150 milioni di dollari escluse le spese di marketing. La stessa Warner non sembra molto fiduciosa, con diversi rapporti che indicano che lo studio aveva pensato di rinviare il film al 2024 ma che alla fine i dirigenti hanno optato per farlo uscire subito e 'togliersi il pensiero': come dire via il dente, via il dolore. Addirittura, pare che il regista abbia richiesto due giorni di riprese aggiuntive a febbraio 2023, negategli però dalla Warner.

La maledizione dei cinecomix DC sembra destinata a continuare, dunque, dopo le pessime performance fatte registrare consecutivamente da Black Adam, Shazam 2 e The Flash, senza contare che i precedenti due titoli del DCEU Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad sono rispettivamente primo e secondo nella classifica dei peggiori flop del cinema di supereroi.

Blue Beetle uscirà nelle sale italiane dal 17 agosto 2023.