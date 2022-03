Blue Beetle, due personaggi saranno presenti nel film: si tratta dei grandi villain?

I lavori su Blue Beetle proseguono senza sosta, e dopo l'annuncio dell'arrivo di quattro nuovi membri nel cast del film DC, The Cosmic Circus rivela l'aggiunta di altri due personaggi, interpretati da attori ancora indefiniti: The Indestructible Man e una nuova villain donna.

I due potrebbero essere gli antagonisti principali del film, che vedrà al centro della narrazione un supereroe latino-americano, portato sullo schermo da Xolo Maridueña. Il primo villain, The Indestructible Man, si chiama in verità Conrad Carpax, e nei fumetti è un ex archeologo tecnicamente deceduto, la cui mente è però sopravvissuta nel corpo di un robot elettronico.

Il nome dell'antagonista donna sarà invece, secondo quanto riportato, Victoria Kord. Si tratta di un cognome che sicuramente potrebbe sembrare familiare, poiché nella pellicola Blue Beetle dovrebbe essere Ted Kord. Si presume in effetti che l'antagonista sia sua moglie.

Per quanto riguarda il resto, non abbiamo grandi informazioni sul film DC, di cui non sono ancora stati rivelati dettagli di trama. Sappiamo solo che il protagonista, Xolo Maridueña, non vede l'ora di indossare il costume, che non ha ancora avuto l'opportunità di provare, e che considera il film "un trampolino di lancio" importante per la sua carriera. Non ci resta che attendere per avere altre informazioni.

Inizialmente pensato per HBO Max, Blue Beetle arriverà su HBO Max nel 2023.