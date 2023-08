Blue Beetle si dirige a gran velocità verso l'ennesimo flop box office della DC

Nonostante la spassionata sponsorizzazione di Zack Snyder per Blue Beetle, il nuovo film di supereroi targato Warner Bros Discovery non dovrebbe essere in grado di interrompere la striscia negativa che i cinecomix DC Studios hanno inanellato al box office globale negli ultimi mesi.

Tra Black Adam, Shazam! Furia degli Dei e The Flash DC non se la sta passando benissimo, e sperare che un supereroe molto meno conosciuto dei tre appena citati possa risollevare le sorti della saga rischia di essere una pia illusione: le previsioni di incasso di Blue Beetle al box office sono ancora molto basse, anche se raddoppiate a 30 milioni rispetto a quelle dei 15 milioni anticipate qualche settimana fa, e difficilmente il film finirà col trasformarsi nella nuova rivelazione al botteghino per Warner Bros nell'estate 2023.

Un dato che può far sperare, tuttavia, è quello dell'interesse della comunità ispanica: secondo Deadline, infatti, Blue Beetle potrebbe ottenere ottimi risultati con il pubblico ispanico e latino-americano, e la speranza di Warner Bros è quella di replicare - o quanto meno imitare - il successo che Black Panther dei Marvel Studios ebbe con la comunità afro-americana. I dati, al momento, suggeriscono un week-end di debutto negli USA maggiore di quello di Alita: Angelo della Battaglia (28,5 milioni) e vicino a quello di Shark 2: L'abisso (30 milioni).

Blue Beetle in Italia uscirà dal 17 agosto. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Blue Beetle.