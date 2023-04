Blue Beetle farà parte del DCU di James Gunn? Un nuovo rumor 'svela' il destino del film

Dopo aver chiarito di cosa parla e quando esce in Italia Blue Beetle, torniamo a parlare del nuovo cinecomix targato Warner Bros Pictures in uscita il prossimo agosto nelle sale cinematografiche italiane.

Nello specifico, vi segnaliamo una nuova indiscrezione, pubblicata in queste ore da Deadline, che prova a fare chiarezza sul destino del nuovo supereroe DC all'alba della nascita del nuovo DCU: come saprete, infatti, Blue Beetle - come Shazam! Furia degli Dei, Aquaman & The Lost Kingdom e The Flash - è stato realizzato dalla vecchia DC Films di Walter Hamada (che figura tra i produttori esecutivi), e mentre il cinecomix con Ezra Miller verrà utilizzato - grazie alle sue trame basate su viaggi nel tempo e Multiversi - per cancellare gli eventi della 'vecchia saga' e preparare il terreno al reboot del nuovo DCU dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran, gli altri tre progetti sono attualmente in fase di stallo.

Tuttavia, stando appunto a Deadline - che cita fonti anonime vicine alla produzione del film - Blue Beetle tornerà nel nuovo DCU e sarà incluso nel progetto di James Gunn e Peter Safran. Naturalmente non è dato sapere in che modo questo nuovo supereroe verrà coinvolto nel grande affresco del DCU, il cui Capitolo Uno (vale a dire la prima 'Fase', come la chiamerebbero ai Marvel Studios) sarà intitolato Gods & Monsters e avrà ufficialmente il via con Superman: Legacy di James Gunn, in uscita a luglio 2025.

Per altri rumor sul mondo DC, vi segnaliamo che secondo un leak la nuova Justice League si baserà sul fumetto New Frontier.