Blue Beetle farà parte del DCU oppure sarà cancellato dal reboot di James Gunn? Il regista Angel Manuel Soto spera di poter realizzare una trilogia su Blue Beetle, ma prima bisogna capire che cosa cosa ne pensano i nuovi DC Studios di Gunn e Peter Safran.

Fortunatamente per i fan del supereroe latino, però, l'autore di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad - che ha assunto a pieno regime il suo ruolo di dirigente e 'direttore creativo' del DCU dopo l'uscita di Guardiani della Galassia 3, il suo ultimo film per i Marvel Studios - ha già risposto sul futuro di Blue Beetle, quando qualche tempo sui social ha confermato che il supereroe interpretato dalla star di Cobra Kai Xolo Maridueña sarà il primo supereroe del DCU.

Come potete vedere nell'immagine in calce, infatti, tramite una pubblicazione sulla sua pagina del nuovo social network Threads James Gunn ha confermato che Blue Beetle tornerà nel DCU insieme ad un'altra 'manciata di personaggi' (tra i quali, secondo i rumor, ci sarà anche la Harley Quinn di Margot Robbie) quando ha condiviso con i propri fan la 'scaletta' della saga reboot del DCEU: "Si, Blue Beetle tornerà nel DCU insieme ad un'altra manciata di personaggi. Anche se tecnicamente il primo film del DCU sarà Superman: Legacy (e il primo progetto del DCU sarà la serie tv animata Creature Commandos)" ha scritto James Gunn nel post.

Ricordiamo che Blue Beetle debutterà al cinema in Italia da domani 17 agosto. Che cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.