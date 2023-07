Blue Beetle, David Ayer esulta per il protagonista latino

Quando si tratta dell'importanza della rappresentazione nelle serie Tv e nei film, il regista David Ayer non può mancare: quest'ultimo ha infatti mostrato tutto il suo supporto per il nuovo film dei DC Studios in arrivo: Blue Beetle.

#RepresentationMatters, e poi un cuore azzurro: questa la didascalia di un post twitter di David Mayer, regista di Suicide Squad che ricondivide un video che vede intervistati i protagonisti di Blue Beetle. Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo e George Lopez rispondono ad alcune domande, come: "Qual è la tua canzone preferita del momento? Qual è la tua pizza preferita? Oppure: Qual è il tuo segno zodiacale?".

Non manca moltissimo all'uscita di Blue Beetle (che è infatti prevista per il 17 Agosto 2023). Il trailer di Blue Beetle ha fatto salire la curiosità dei fan alle stelle, anche se le previsioni sull'incasso non sono delle migliori. Si parla infatti di un esordio da 13 milioni (a livello domestico), il che segnerebbe l' 'ennesimo flop' per i DC Studios, a fronte di una produzione dal 150 milioni di dollari. Ma le previsioni potrebbero essere errate, dunque non resta che attendere l'effettiva uscita del film.

Andrete a vedere Blue Beetle? Che aspettative avete? Lasciateci un commento per farcelo sapere!