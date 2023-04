Blue Beetle, Dan DiDio sulla creazione di Jaime Reyes: 'Volevamo somigliasse a Spider-Man'

Dopo la pubblicazione del trailer italiano di Blue Beetle, Dan DiDio (fumettista, editore e co-publisher della DC Comics dal 2010 al 2020) ha svelato nuovi dettagli sulla creazione del personaggio di Jaime Reyes.

"Sono stato felice di assistere a tutte le reazioni positive al trailer di Blue Beetle, così come di vedere il mio nome entrare nella conversazione per poi scomparire altrettanto velocemente" ha dichiarato DiDio, il cui contributo è stato fondamentale per la genesi grafica del personaggio. "Di solito non reagisco a cose del genere, eppure mi ha ricordato quando nei fumetti la collaborazione era fondamentale e il merito derivava esclusivamente da un lavoro ben fatto".

Ha inoltre aggiunto: "Abbiamo raggiunto il vertice creativo con Geoff Johns, Greg Rucka, Judd Winnick ed Editorial, sia per Infinite Crisis che per tutte le altre serie che ci hanno spinto a uccidere Ted Kord/Blue Beetle", dove Ted Korn ne è la seconda reincarnazione; infatti, "sapevo che avrei sempre voluto uccidere Ted Kord, avevo bisogno di una morte che fosse di impatto per i fan, e, dati i suoi precedenti (obesità, problemi cardiaci) avevo la sensazione che il suo periodo d'oro in quanto supereroe fosse ormai alle spalle. Solo più tardi sono venuto a conoscenza dei piani del team creativo dei fumetti Robin per Blue Beetle". Di conseguenza, "volevamo un Blue Beetle più giovane, più in linea con Spider-Man del suo creatore originale, così ho pensato che avrebbe dovuto essere ispanico. E adoravo il modo in cui le sue origini fossero legate allo scarabeo". Per riassumere, le "ere" di Blue Beetle sono tre: Dan Garret (1939-1966, Golden Age), Ted Kord (1966-2006, Silver Age), Jaime Reyes (2006, Modern Age).

A commentare l'aspetto grafico del supereroe è anche Ross Richie, editore di Boom! Studios: "Quando sono arrivati i design di Cully [Hammer]" ha affermato, "ero sicuro di aver trovato proprio quello che stavo cercando. Aveva l'influenza dei Power Rangers e di Masked Rider, pur con un look che lo distingueva da tutti gli altri personaggi. E il design veicolava anche come funzionasse il costume".

A questo punto, una domanda sorge spontanea: Blue Beetle farà parte del DCU di James Gunn?