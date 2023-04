Blue Beetle, di cosa parla e quando esce il nuovo film DC? Lo svela il trailer in italiano

Dopo la pubblicazione del trailer in lingua originale di Blue Beetle, il nuovo cinecomix DC Studios è tornato a mostrarsi per il pubblico italiano con la versione doppiata del filmato promozionale, che potete trovare come al solito all'interno dell'articolo.

La storia illustrata nel trailer è quella del neolaureato Jaime Reyes, che torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma che scoprirà fin da subito che molte cose sono cambiate durante la sua assenza: mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena, lo Scarabeo. Grazie a questa reliquia, Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel supereroe Blue Beetle.

Al fianco del protagonista Xolo Maridueña (star di Cobra Kai) troviamo nel cast anche Adriana Barraza (Rambo: Last Blood, Thor) nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar (Narcos, Narcos: Mexico) in quello di suo padre, Elpidia Carrillo (Mayans M.C., la saga di Predator) nel ruolo della madre, Bruna Marquezine in quello di Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (i film di Sicario, Mayans M.C.) nel ruolo di Carapax, il Premio Oscar Susan Sarandon nel ruolo di Victoria Kord e George Lopez nel ruolo di suo zio Rudy. Soto dirige da una sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer, basata sui personaggi DC.

Blue Beetle sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 17 agosto 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures. Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Blue Beetle.