Blue Beetle, conquistato il traguardo dei 100 milioni al box office globale

I recenti risultati ottenuti al botteghino dalla DC sicuramente non hanno esaltato la major. Arrivare ai 100 milioni, dopo il flop di The Flash, sembra quasi un risultato eccellente. Ed è proprio questo ciò che è successo a Blue Beetle, nuova pellicola standalone di casa DC.

Nonostante Blue Beetle si stia per rintanare già in digitale correndo ai ripari dopo un periodo al cinema non tra i migliori, è riuscito comunque a conquistare 100 milioni al box office globale in uno dei periodi più impegnativi dell'anno. Uscito nel periodo di maggior appeal di film come Barbie e Oppenheimer, la piccola pellicola DC si era presentata senza tante aspettative con l'obiettivo di raccontare la storia di un personaggio non da molti conosciuto.

Insomma, una classica storia d'origini che puntava a dare un pò di freschezza e novità ad una DC che, dopo l'arrivo alla dirigenza di James Gunn, sta cercando di sparare le ultime cartucce riguardo i progetti che erano stati programmati prima della nascita dei neonati DC Studios. Nonostante sia stato definito comunque un flop, il film è riuscito a fare meglio di The Flash che rimane, a mesi di distanza, uno dei fallimenti più plateali della casa di produzione.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Blue Beetle. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!