Blue Beetle, come procedono gli incassi del nuovo flop DC?

Il nuovo film della DC Blue Beetle è ufficialmente un flop. Ma come procedono gli incassi della pellicola dedicata al supereroe interpretato da Xolo Maridueña?

Il film diretto da Ángel Manuel Soto ha appena superato i 110 milioni di dollari di incasso, a fronte di un budget di produzione di 104 milioni di dollari. È evidente che l’incasso del colossal DC lascia poco margine di profitto per la casa di produzione, che difficilmente punterà su un sequel o addirittura su una possibile trilogia della saga. Warner ha dato la colpa del flop all’uragano Hilary che ha travolto gli Stati uniti durante la prima settimana di proiezione, colpendo in particolare Los Angeles. In ogni caso James Gunn ha supportato il film con tutte le sue forze e ha confermato che Jaime Reyes continuerà a comparire all’interno dell’universo DC. Il regista Ángel Manuel Soto, nonostante il flop, spera invece di poter lavorare a una storia basata sulle origini di Bane, il villain di Batman.

Aldilà degli incassi, il film ha ricevuto delle recensioni miste dalla critica, che lo ha definito divertente ma allo stesso tempo poco profondo e decisamente troppo “family-oriented". La pellicola ha il 78% in termini di indice di gradimento della critica, mentre per il pubblico ha raggiunto il 92%, segnando un grado di apprezzamento maggiore.

A causa degli incassi flop, sembra che sia stata già svelata la data d’uscita di Blue Beetle in digitale. E voi avete visto il nuovo eroe della DC in azione? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere nei commenti.