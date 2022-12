Blue Beetle, il nuovo cinecomix DC si mostra nel primo poster ufficiale

Dopo i precedenti rumor sul possibile cameo di Batman in Blue Beetle, dal Comic-Con di Brasile il nuovo cinecomix dei DC Studios si è presentato con un primo poster ufficiale.

La locandina, che potete ammirare in calce all'articolo, mostra solo il logo del nuovo supereroe DC - il famoso Neon Scarab - e conferma due dati importanti sull'uscita del film: il fatto che arriverà solo al cinema, e non su HBO Max come previsto in origine, e che lo farà il prossimo anno nel corso del 2023. Una data più precisa era stata comunicata in precedenza e corrisponde al 18 agosto 2023: si tratta del quarto cinecomix DC previsto per il prossimo anno, dopo Shazam! La furia degli dei (17 marzo 2023), The Flash (23 giugno) e Aquaman & The Lost Kingdom (25 dicembre).

Sebbene i dettagli della storia di Blue Beetle siano tenuti nascosti, sappiamo che nel film la star di Cobra Kai Xolo Maridueña interpreterà Jamie Reyes, la terza incarnazione del personaggio nella storia editoriale della DC Comics. Nei fumetti, Jamie è un adolescente che scopre un misterioso scarabeo di origini egiziane che gli conferisce un'armatura superpotente.

In attesa di poter vedere le prime immagini di Blue Beetle, vi ricordiamo che il cast includerà anche Susan Sarandon nei panni della villain Victoria Kord. A questo proposito, ecco che cosa ha detto Susan Sarandon su Blue Beetle e il suo ruolo nel film.