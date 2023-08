Blue Beetle parte male al box office, peggio di Flash e Shazam 2: Barbie rimarrà in testa?

Il regno di Barbie al box office si trova di fronte alla sua prima grande sfida, l'esordio al botteghino di Blue Beetle, nuovo cinecomic DC Studios targato sempre Warner Bros: ma il supereroe dei fumetti DC riuscirà a scalzare per la prima volta dalla vetta la bambola di Margot Robbie?

É ancora tutto da vedere, perché l'esordio di Blue Beetle non è stato dei migliori: nella giornata di giovedì 17 agosto, infatti, il film di supereroi ha esordito con appena 3,3 milioni di dollari delle anteprime pubbliche, inferiori perfino a quelle di Shazam 2: Furia degli Dei - che aveva incassato 3,4 milioni di dollari in anteprime per aprire a 30,1 milioni di dollari sull'intero week-end - e il seguente The Flash - 9,7 milioni di dollari in anteprime e un'apertura di 55 milioni di dollari.

Se il buongiorno si vede dal mattino per Blue Beetle il week-end sarà una tempesta tropicale, e infatti attualmente gli analisti anticipano un testa a testa serrato con Barbie, che potrebbe riuscire a mantenere la prima posizione: mancare l'esordio al primo posto contro un film rimasto in cartellone per oltre un mese sarebbe un pessimo risultato per il cinecomic DC, ma al momento è ancora tutta da vedere dato che alcune proiezioni piazzano Blue Beetle in testa con un incasso tra i 25 milioni e i 30 milioni, davanti ai 20-25 milioni che dovrebbe portare a casa Barbie al suo quinto fine settimana.

In ogni caso, comunque, Blue Beetle non sembra avere la forza per fare meglio di Shazam 2 o Flash, già considerate grosse delusioni al box office per DC. Una forte spinta potrebbe arrivare dal pubblico latino, ma dovremo aspettare gli incassi di venerdì per un prossimo aggiornamento.

Nel frattempo, scoprite il giallo sul presunto cameo di Ben Affleck tagliato da Blue Beetle.