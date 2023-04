Blue Beetle, Batman è fascista? I fan discutono e tirano in ballo Zack Snyder

Il nuovo trailer di Blue Beetle ha destato ottime impressioni presentando un personaggio sicuramente meno riconoscibile di altri suoi colleghi dell’universo DC e accendendo il dibattito sulla rete a seguito della battuta dello zio del protagonista che definisce Batman come un fascista Oggi la discussione tira in ballo anche il regista Zack Snyder.

Poche altre questioni sono capaci di infiammare gli animi come i dibattiti a sfondo politico e tra queste ci sono sicuramente le trasposizioni fumettistiche portate sullo schermo dal regista di 300. Quando le due cose finiscono nello stesso calderone la situazione non può che diventare esplosiva.



Del bellissimo trailer del nuovo film DC Blue Beetle sembrano infatti essere rimasti, nella mente degli spettatori, soltanto due particolari: la spada di Final Fantasy che spunta improvvisamente in Blue Beetle e la considerazione sull’eroe di Gotham fatta dal personaggio interpretato da George Lopez. Mentre i più accaniti difensori del Cavaliere Oscuro hanno infatti preso immediatamente le difese del proprio eroe, su Reddit qualcuno ha giustificato la battuta citando i metodi violenti del Bruce Wayne ritratto in Batman vs Superman sa Zack Snyder, criticato e osannato a seconda dei punti di vista e innescando una specie di guerra civile anche tra i fan del pipistrello.



Non ci resta da far altro che prendere posizione, dunque, mentre aspettiamo l’uscita nelle sale di quello che, polemiche a parte, sembrerebbe essere un piccolo gioiello DC. Da parte nostra, per aiutarvi a farvi un’idea, vi lasciamo l’analisi del primo trailer di Blue Beetle.