Blue Beetle, arrivano le recensioni: il DC Universe è finalmente promosso?

Blue Beetle un flop sicuro? No, non sembra più. Le prime recensioni del nuovo film della DC sono estremamente positive. C'è speranza per un futuro più luminoso?

Di seguito vi riportiamo alcune delle recensioni su Rotten Tomatoes, sul quale Blue Beetle (finora) ha raggiunto un punteggio di 88% su 49 recensioni.

Ben Romph di DiscussingFilm ha scritto: "Il regista Ángel Manuel Soto realizza un film assolutamente coinvolgente e di grande impatto emotivo. Xolo Maridueña è indubbiamente una star in divenire, è nato per interpretare Blue Beetle e lo fa con la sua interpretazione personale e affascinante".

Alyssa Mora di IGN: "Anche se non sempre sfugge ad alcune delle peggiori tendenze del genere, l'affettuosa famiglia Reyes dà energia all'intera storia. Quando la posta in gioco è così personale, quando la famiglia è così familiare, quando il loro amore è così vero, dimostra quanto Blue Beetle sia davvero speciale".

Owen Gleiberman di Variety ha scritto: "In quest'ottica, l'alacre, sfrontata e, una storia di origini supereroistiche dal lato DC dei binari, è sufficiente a far sentire il film come una ventata di freschezza pulp".

Ad ogni modo queste recensioni non sono i primi riscontri positivi sulla pellicola: le prime reazioni a Blue Beetle avevano già rassicurato i fan sul film.