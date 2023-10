Blue Beetle arriva in digitale: dove e come vedere in streaming il nuovo film DC

Blue Beetle, il nuovo cinecomic DC dedicato all'omonimo supereroe DC Comics, debutta a partire da oggi martedì 3 ottobre 2023 sul mercato digitale in Italia, distribuito da Warner Bros Home Entertainment.

Il film - che introduce il primo supereroe del DCU di James Gunn - è disponibile da oggi per l’acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme di video on demand, come Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV, ed è anche disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Come da tradizione, poi, Warner Bros Italia ha reso disponibili in maniera completamente gratuita sul proprio canale YouTube i primi 10 minuti di Blue Beetle: potete riprodurli nel player disponibile in calce all'articolo.

Blue Beetle ha per protagonista Xolo Maridueña (“Cobra Kai”), e include nel cast anche Adriana Barraza (Rambo: Last Blood, Thor) nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar (Narcos, Narcos: Mexico) in quello di suo padre, Raoul Max Trujillo (i film di Sicario, Mayans M.C.) come Carapax, e il Premio Oscar Susan Sarandon come Victoria Kord. Angel Manuel Soto, famoso per Charm City Kings e The Farm, dirige da una sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer, a sua volta basata sui personaggi DC, con John Rickard e Zev Foreman come produttori e Walter Hamada, Galen Vaisman e Garrett Grant come produttori esecutivi.

Ricordiamo che, recentemente, James Gunn ha confermato che Blue Beetle tornerà nel DCU, la saga reboot del DCEU.