Blue Beetle, 4 new entry nel cast del nuovo film DC

Continuano a riempirsi le fila del cast di Blue Beetle, la pellicola del DC Expanded Universe dedicata ad un supereroe latino-americano. TheWrap ha rivelato in esclusiva i nomi delle 4 new entry: si tratta di George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo e Damián Alcázar.

Il film, nel quale Xolo Maridueña sarà Blue Beetle (noto anche come Jaime Reyes), arriverà in sala nell'estate 2023, contrariamente alla scelta iniziale dell'uscita in streaming su HBO Max.

I nuovi 4 attori annunciati oggi, si uniscono ai nomi già noti di Belissa Escobedo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén, e saranno chiamati a interpretare vari componenti della grande famiglia Reyes.

Come ha rivelato il regista Angel Manuel Soto, l'obiettivo principale delle scelte di casting è stato quello di dare autenticità alla famiglia di Jaime Reyes: "Inizialmente il mio obiettivo nel trovare chi interpretasse i familiari era di poter avere un gruppo autentico di persone, non solo dal punto di vista dell'essere latino-americani, ma autentici nell'accento e nell'esperienza generale. Era molto importante per me che i più anziani della famiglia fossero messicani".

George Lopez, noto attore comico, sarà infatti lo zio Rudy, mentre la nominata agli Oscar Adriana Barraza sarà Nana, Elpidia Carrillo interpreterà Rocio e Damián Alcázar vestirà i panni di Milagro.

"Abbiamo voluto onorare questi amatissimi attori messicani che hanno aperto la strada non solo nel cinema latino-americano, ma nell'intersecarsi della comunità anglosassone e di quella latino-americana negli Stati Uniti". ha aggiunto Soto.

Insieme a un cast d'esperienza, ci saranno anche le giovani leve già annunciate: "Abbiamo anche i più giovani, come Belissa e Xolo, che hanno origini messicane e che vedremo insieme a questi attori dalle forti storie, nati in Messico e poi arrivati negli Stati Uniti" ha spiegato il regista di Blue Beetle. "Se saremo in grado di mettere in scena una famiglia messicana di colore che abbraccia quel livello di autenticità, penso che sia solo merito del cast".

Proprio nei giorni scorsi, il protagonista Xolo Maridueña ha dichiarato che non vede l'ora di indossare il costume di Blue Beetle: "Non ho ancora avuto la possibilità di indossare il costume o qualcosa del genere. Quando succederà, sembrerà finalmente reale".