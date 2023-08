Blue Beetle 2 si farà ad una sola condizione, secondo il regista: ecco qual è

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Blue Beetle nel nuovo DCU di James Gunn, il regista del film ha spiegato qual è l'unica condizione che può decidere il destino della saga incentrata sul supereroe interpretato dalla star di Cobra Kai Xolo Maridueña.

In una nuova intervista concessa ai microfoni di Yahoo, infatti, il regista di Blue Beetle Angel Manuel Soto ha rivelato l'unica condizione che il suo nuovo film dovrà soddisfare prima per permettere ad un sequel di avere il via libera: com saprete, l'autore ha messo in conto una trilogia di Blue Beetle per seguire l'evoluzione di Jaime Reyes verso l'età adulta, ma per avere luce verde da Warner Bros e i DC Studios è necessario che Blue Beetle faccia soldi al box office:

“Il modo in cui l'industria funziona è sempre lo stesso, il primo film deve fare soldi per spingere i piani alti ad investire altri soldi in un nuovo film, ma il nostro piano è sempre stato lo stesso fin dal primo giorno: amiamo così tanto questa storia, crediamo molto nel prodotto, crediamo nel nostro attore protagonista e non abbiamo potuto fare a meno di pensare a come si evolverà la storia di Blue Beetle nei prossimi film... Quindi sogniamo di poter andare avanti? Stiamo costruendo una saga? Si, lo stiamo facendo."

Purtroppo per Angel Manuel Soto gli incassi del primo week-end di Blue Beetle non sono positivi: continueremo a monitorare il box office per tenervi aggiornati sulla performance del film.