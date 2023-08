Blue Beetle 2 si farà? Quali sono i piani di James Gunn? Proviamo a capirlo insieme, ora che Blue Beetle è arrivato nei cinema italiani e il pubblico ha avuto modo di conoscere il nuovo supereroe DC.

Al momento, Blue Beetle 2 non è stato annunciato in via ufficiale e non è dato sapere quando il supereroe latino interpretato dalla star di Cobra Kai Xolo Maridueña tornerà sul grande schermo (o sul piccolo) ma in precedenza James Gunn ha confermato che Blue Beetle farà parte del DCU e che Mariduena sarà uno degli attori del vecchio DCEU che tornerà nella saga reboot dei DC Studios.

Blue Beetle è stato annunciato e sviluppato sotto l'egida dell'ormai defunta DC Films, ma James Gunn ha ufficializzato tramite un post su Twitter - e anche con la sua presenza alla premiere di Blue Beetle - che Jaime Reyes è a tutti gli effetti il primo supereroe del DCU di cui il pubblico può fare la conoscenza, mentre il primo progetto ufficiale della saga sarà la serie tv animata Creature Commandos, che uscirà sulla piattaforma di streaming Max nel corso del 2024, e il primo film per il cinema Superman: Legacy, previsto per l'11 luglio 2025.

Per stessa ammissione di James Gunn, che dei DC Studios è co-presidente insieme al produttore Peter Safran, Blue Beetle farà ufficialmente parte del DCU...anche se al momento non sappiamo quando lo rivedremo, dato che il suo nome non compare da nessuna parte nei tanti progetti della 'Fase 1' del DCU, intitolata Capitolo Uno: Dei e Mostri.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.