Il Blu-ray di The Boy 2: La maledizione di Brahms conterrà un finale alternativo

In attesa di vederlo anche in Italia, The Boy 2: La maledizione di Brahms è pronto a debuttare in home video negli Stati Uniti dopo una breve corsa nei cinema americani.

Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, il Blu-Ray del film conterrà una serie di scene eliminate e soprattutto un finale alternativo. In calce alla notizia potete trovare una foto dell'edizione home video contente la pellicola in Blu-Ray, DVD e in digitale (attraverso un codice).

Katie Holmes veste i panni della protagonista in questo sequel del film horror uscito nel 2016, mentre al suo fianco troviamo Christopher Convery (Gotham), Owain Yeoman (The Belko Experience) e Ralph Ineson (The Witch). Diretto nuovamente da William Brent Bell, il film è prodotto da Tom Rosenberg, Eric Reid, Gary Lucchesi, e Richard Wright in collaborazione con Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.

Questa la breve sinossi diffusa insieme all'annuncio: "Ignari dei terrificante trascorsi della Heelshire Mansion, una giovane famigli si traferisce nella tenuta, dove i loro giovani figli faranno presto amicizia con una bambola insolitamente realistica che chiamano Brahms."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di The Boy e al trailer ufficiale di The Boy 2: La maledizione di Brahms. Siete curiosi di conoscere il finale alternativo del sequel? Fatecelo sapere nei commenti.